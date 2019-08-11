Западный военный округ начал масштабные учения по защите от радиационной и химической атак

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-11T15:18:49+03:00

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Западный военный округ начал масштабные сборы военнослужащих. Учения проводят войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Курского гарнизона ЗВО. Тренировки проводятся в рамках полевого лагерного сбора.

- В течении 12 часов свыше 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также объектов материально-технического обеспечения были развернуты в районе полигона Постоялые дворы, - рассказывают в ЗВО. - Полевые учебные мероприятия с привлечением войск округа проходят впервые. В рамках занятий по специальности привлечены подразделения РХБ защиты общевойсковых армий ЗВО, а также Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В учениях принимают участие свыше 1200 военнослужащих. По слвоам военных, тренировки нужны для качественного изучения новых образцов вооружения и военной техники. Во время обучения взводы РХБЗ занимаются также практическим применением современной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU