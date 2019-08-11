2019-08-11T16:01:05+03:00
Общество

Пациента с инфарктом на вертолете доставили из Тихвина в Ленинградскую областную больницу

Еще одного пациента санавиация доставила из Выборга
Роман ЛЯЛИН
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Санавиайия делала два вылета в области Фото: национальная служба санавиацииСанавиайия делала два вылета в области Фото: национальная служба санавиации
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В Ленинградской области санитарная авиация доставила двух пациентов в больницу. Первого вертолет забрал из Тихвина.

- Первый вылет состоялся в город Тихвин, транспортирован пациент с инфарктом миокарда в Ленинградскую областную клиническую больницу, - сообщают в Национальной службе санитарной авиации. - Вторая заявка поступила из Выборга, помощь оказана пациенту с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени.

В Новгородской области также было два вылета в поселок Хвойная. Там госпитализировали пациентов с открытым оскольчатым переломом левого бедра со смещением и с травматической ампутацией ноги на уровне бедра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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