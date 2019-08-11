2019-08-11T17:15:38+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, который двое суток доказывал, что его бывшая девушка - террорист

Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела
Роман ЛЯЛИН
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Полиция задержала мужчину за звонкиПолиция задержала мужчину за звонкиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге 49-летний мигрант решил отомстить своей бывшей девушки через полицию. Мужчина двое суток звонил силовикам и кричал в трубку, что его экс-возлюбленная задумала теракт. Силовики сразу же взяли в оборот информацию, но пришли не к даме горе-любовника, а к нему самому.

- 9 и 10 августа в полицию несколько раз позвонил неизвестный, который сообщил о якобы готовящейся опасности от его бывшей сожительницы, после чего отключил телефон, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Принятыми мерами установлено, что по указанному гражданином адресу ничего опасного не обнаружено. Также установлено, что звонки осуществлялись из поселка Шушары.

В итоге вечером 10 августа силовики наведались к звонившему. В момент задержания он был пьян. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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