В Петербурге ночью расстреляли мужчину, пришедшего к ресторану быстрого питания

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-11T18:11:52+03:00

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ЧП произошло ночью Калининском районе Петербурга. 21-летний парень пришел к ресторану быстрого питания на Демьяна Бедного, когда поссорился с двумя мужчинами. Во время конфликта один из обидчиков достал травматический пистолет и открыл стрельбу.

- Пострадавший с ранением грудной клетки и подбородка в удовлетворительном состоянии был госпитализирован для оказания медицинской помощи, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудниками полиции у одного из домов по проспекту Просвещения были задержаны двое граждан, участники потасовки.

33-летнему стрелку грозит суд. На него уже возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". На второго составили протокол за "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

ИСТОЧНИК KP.RU