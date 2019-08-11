«Пассажир получил травму»: В Петербурге столкнулись два троллейбуса

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-11T19:02:02+03:00

В аварии, предварительно, есть пострадавшие Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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В Санкт-Петербурге произошло столкновение двух троллейбусов. Водители общественного транспорта не поделили дорогу на перекрестке проспекта Ветеранов и Партизана Германа.

- В аварию попали троллейбусу № 37 и 48, - рассказывают очевидцы. - Судя по характерам повреждений, удар был сильным. В троллейбусе № 37 кто-то из пассажиров получил травму, на место приехала "скорая".

Сейчас на месте происшествия работают врачи. Точная информация о пострадавших уточняется. В причинах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД. К слову, горожане предположили, что в ДТП виноваты вовсе не водители, а техника.

- Предположу, что отказали тормоза, - поясняет горожанин Егор. - Работал на этом троллейбусе, такое бывало на нем не раз.

ИСТОЧНИК KP.RU