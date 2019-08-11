В Петербурге на проезжей части загорелась иномарка "Ауди"

СЕГОДНЯ 19:15 2019-08-11T19:18:45+03:00

Машина выгорела на проезжей части Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В ЧП никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Санкт-Петербурге на проспекте Народного Ополчения. На проезжей части по неизвестным пока причинам вспыхнула иномарка "Ауди". К месту происшествия сразу же прибыли сотрудники МЧС.

- Горит машина, причина неизвестна, - сообщают очевидцы. - Службы на месте прибыли меньше чем за 5 минут!

В МЧС, тем временем, сообщили, что в огне пострадала еще одна машина.

В ЧП никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- Сгорел автомобиль марки "Ауди" и частично оплавился бампер в автомобиле марки "Ваз 2114", - сообщают в МЧС. - Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

В МЧС уточнили, что на борьбу с пожаром выезжали две машины МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU