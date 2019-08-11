В Петербурге на проезжей части загорелась иномарка "Ауди"
ЧП произошло в Санкт-Петербурге на проспекте Народного Ополчения. На проезжей части по неизвестным пока причинам вспыхнула иномарка "Ауди". К месту происшествия сразу же прибыли сотрудники МЧС.
- Горит машина, причина неизвестна, - сообщают очевидцы. - Службы на месте прибыли меньше чем за 5 минут!
В МЧС, тем временем, сообщили, что в огне пострадала еще одна машина.
В ЧП никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга
- Сгорел автомобиль марки "Ауди" и частично оплавился бампер в автомобиле марки "Ваз 2114", - сообщают в МЧС. - Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
В МЧС уточнили, что на борьбу с пожаром выезжали две машины МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU