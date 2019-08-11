2019-08-11T19:18:45+03:00
Происшествия

В Петербурге на проезжей части загорелась иномарка "Ауди"

В ЧП никто не пострадал
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Машина выгорела на проезжей части Фото: ДТП и ЧП ПетербургаМашина выгорела на проезжей части Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Изменить размер текста:

ЧП произошло в Санкт-Петербурге на проспекте Народного Ополчения. На проезжей части по неизвестным пока причинам вспыхнула иномарка "Ауди". К месту происшествия сразу же прибыли сотрудники МЧС.

- Горит машина, причина неизвестна, - сообщают очевидцы. - Службы на месте прибыли меньше чем за 5 минут!

В МЧС, тем временем, сообщили, что в огне пострадала еще одна машина.

В ЧП никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В ЧП никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- Сгорел автомобиль марки "Ауди" и частично оплавился бампер в автомобиле марки "Ваз 2114", - сообщают в МЧС. - Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

В МЧС уточнили, что на борьбу с пожаром выезжали две машины МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погибшие во время взрыва ракетного двигателя сотрудники Росатома будут представлены к госнаградам
«Пассажир получил травму»: В Петербурге столкнулись два троллейбуса
В Петербурге ночью расстреляли мужчину, пришедшего к ресторану быстрого питания
В Петербурге задержали мужчину, который двое суток доказывал, что его бывшая девушка - террорист
Пациента с инфарктом на вертолете доставили из Тихвина в Ленинградскую областную больницу
Западный военный округ начал масштабные учения по защите от радиационной и химической атак
В Петербурге автомеханик в автоцентре зарезал посетителя
«Бегает и радуется одинокий баран»: На улицах Петербурга заметили сбежавшее животное
На Васильевском острове неизвестные ночью сожгли две машины
В Колпино школьницу госпитализировали с тяжелым отравлением метанолом
Представился служителем церкви: В Киришах неизвестный похитил три миллиона рублей в банке
В Петербурге ожидаются ливни и гроза
В Петербурге таксист сбил насмерть гусыню, которая переводила своих гусят через дорогу
Рейс из Петербург в Испанию задержали на 17 часов
В Петербурге тысячи мусульман празднуют Курбан-байрам
«Зенит» победил «Динамо» в матче Премьер-Лиги
Нарисованная «очередь за визами» появилась на стене здания Генконсульства в Петербурге
В заброшенном здании Сенного рынка произошел пожар
Сладкое ДТП:В Петербурге перевернулась «Газель» с арбузами и дынями
Три машины и мотоциклист разбились о бетонные блоки на Ленинском проспекте
По Пулковскому шоссе пробежало стадо баранов