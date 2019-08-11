На трассе под Красным селом в легковушку прилетел ресивер, отвалившийся от грузовика

11 Авг. 22:02 2019-08-11T22:03:29+03:00

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Авария произошла на трассе между Красным Селом и Малым Карлино. Легковушка "Жигули" ехала за грузовиком, когда прямо в нее прилетел ресивер, отпавший от ехавшего впереди "Камаза".

- Прилетевший предмет оказался баллоном сжатого воздуха тормозной системы, отвалившимся на ходу, - сообщают очевидцы. - Секунд 30, не меньше, баллон висел смещенный на трубке, потом его сорвало с незначительными спецэффектами.

Предварительно, в аварии никто не пострадал. А вот легковушка оказалась сильно повреждена. Обратился ли водители в ГИБДД, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU