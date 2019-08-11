"Хочу развидеть это": Ксения Собчак отреагировала на видео с жестоким крещением ребенка в Ленобласти
Видео жестокого крещения годовалого малыша в Мариенбургской церкви разлетелось по всей России. Тысячи людей возмущены поведением игумена Фотия, который с силой заталкивал голову ребенка в святую воду. На кадрах ребенок истошно кричит и извивается. Но служитель церкви не обращает на это внимание. Шокирующую сцену не выдержала мать малыша и попыталась забрать сына. Но Фотий все равно силой продолжал таинство.
В Гатчинской епархии уже заверили, что возмущены поведением игумена. В ближайшее время он будет отстранен от служений и выведен за штат. Кроме того, епископ Митрофан уже пригласил мать ребенка к себе для того, чтобы принести семье извинения.
Видео задело и телеведущую Ксению Собчак.
- Какое адище, он адекватный вообще? - недоумевает ведущая в соцсетях. -С такой силой и злобой окунает на видео, бедный малыш. Хочу развидеть это видео.
В самой же епархии уже заявили, что фактически выгнали священнослужителя после инцидента.
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Жестокое крещение ребенка в Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU