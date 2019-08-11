2019-08-11T23:48:01+03:00
Общество

"Хочу развидеть это": Ксения Собчак отреагировала на видео с жестоким крещением ребенка в Ленобласти

Телеведущая задалась вопросом - адекватный ли священнослужитель
Роман ЛЯЛИН
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Игумен силой окунал ребенка Фото: кадр из видеоИгумен силой окунал ребенка Фото: кадр из видео
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Видео жестокого крещения годовалого малыша в Мариенбургской церкви разлетелось по всей России. Тысячи людей возмущены поведением игумена Фотия, который с силой заталкивал голову ребенка в святую воду. На кадрах ребенок истошно кричит и извивается. Но служитель церкви не обращает на это внимание. Шокирующую сцену не выдержала мать малыша и попыталась забрать сына. Но Фотий все равно силой продолжал таинство.

В Гатчинской епархии уже заверили, что возмущены поведением игумена. В ближайшее время он будет отстранен от служений и выведен за штат. Кроме того, епископ Митрофан уже пригласил мать ребенка к себе для того, чтобы принести семье извинения.

Видео задело и телеведущую Ксению Собчак.

- Какое адище, он адекватный вообще? - недоумевает ведущая в соцсетях. -С такой силой и злобой окунает на видео, бедный малыш. Хочу развидеть это видео.

В самой же епархии уже заявили, что фактически выгнали священнослужителя после инцидента.

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Епископ Гатчинской епархии Митрофан опечален увиденным видео, он пригласит родителей годовалого ребенка к себе, чтобы принести им извинения (подробности)

Жестокое крещение ребенка в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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