2019-08-12T08:14:20+03:00
Общество

Погода 12 августа в Санкт-Петербурге: Духота и грозы

Петербуржцам пора доставать зонты, неделя начнется с дождей
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге 12 августа душно и грозыВ Петербурге 12 августа душно и грозыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге заметно потеплело в конце минувшей недели. Термометры фиксировали температуру выше 20 градусов по Цельсия. Новая неделя в понедельник, 12 августа, в городе на Неве начнется с влажной духоты, сопровождаемой дождями и грозой. Вроде бы и лето, но петербуржцам расставаться с плащами и зонтами не приходится уже третий месяц.

- В Санкт-Петербурге 12 августа весь день будет облачная погода, кратковременные дожди, местами в разных районах пройдут грозы. Ветер сегодня умеренный и южный, теплый. Ожидается, что температура воздуха к середине дня поднимется до плюс 21-23 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Над какой именно частью Петербурга сегодня больше всего сгустятся тучи и ожидается ли проливной дождь, который может привести к очередному потому, синоптики не уточнили. Однако ливней стоит горожанам опасаться завтра. Во вторник, 13 августа, в городе пройдут грозы и «тропические» дожди. К среде непогода немного поутихнет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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