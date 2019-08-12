2019-08-12T09:03:52+03:00
Общество

Что она слушает: Девушка в петербургском метро поразила пассажиров танцами в вагоне

Горожанка отплясывала напротив двери, не обращая внимания на окружающих [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Девушка в Петербургском метро ушла в безумный плясДевушка в Петербургском метро ушла в безумный плясФото: скрин с видео
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Пассажирка петербургского метрополитена поразила окружающих своей раскрепощенностью. Девушка устроили танцы прямо в движущемся вагоне. Причем, явно это было не показное выступление, чтобы собрать денег. Отнюдь. Она танцевала так самозабвенно, что даже не обращала внимания на то, что находится в общественном транспорте. Видео с па в стиле Майкла Джексона петербуржцы поделились в сети 11 августа.

- Танцы в метро в четверг вечером, а почему нет? Выглядело весьма комично. Как сказал мой коллега: «Если она не под чем-то, то я завидую такой раскрепощенности», - подписал видео его автор.

Однако пользователи сети мысль с одурманивающими препаратами не поддержали. Все сошлись на том, что у девушки просто хорошее настроение и ноги сами в пляс пустились. Активнее обсуждение в интернете разгорелось вокруг того, под какую именно песню так активно отплясывает пассажирка. Предположения разнились от песенки крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» до Петрова Арсена «Кайфуем». «Трек в студию!» просили многие.

Энергичность и пластика девушки привлекла к себе много внимания. В сети многие ей отдали должное и написали фразу из популярного телешоу: «Вы в танцах».

Девушка устроила раскрепощенные танцы в метро Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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