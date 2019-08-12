2019-08-12T09:21:42+03:00
Происшествия

В Тихвине посетитель бара пырнул ножом охранника ЧОП

Ночное веселье в Ленобласти закончилось уголовным делом
Лилия КОЗЛОВА
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Охранника бара в Ленобласти порезали в ночной дракеОхранника бара в Ленобласти порезали в ночной дракеФото: Олег ЗОЛОТО
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Выходные в Ленинградской области прошли не спокойно. В воскресенье, 11 августа, в полицию Тихвинского района поступила телефонограмма из местной больницы. В ней говорилось, что к ним поступил 29-летний мужчина, который работает охранником ЧОП в одном из баров. Пациент находится в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями. Понятно, что дело уголовное. Правоохранители начали проверку.

- Полиция провела допросы и проверку ситуации и выяснила, что у одного из баров Тихвина, который находится на площади Свободы, произошла поножовщина. Посетитель заведения ударил ножом охранника во время завязавшегося конфликта. После этого парень скрылся, а раненный ЧОПовец сумел самостоятельно добраться до больницы, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

В итоге оперативники быстро нашли подозреваемого парня. Им оказался 22-летний молодой человек. На данный момент он задержан и находится под следствием.

Из-за чего произошла ссора у бара, следователи не раскрывают. Юноше грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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