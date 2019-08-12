Ремонт на Софийской сковал юг Петербурга в пробках

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-12T09:46:04+03:00

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В августе на одной из самых длинный дорог Петербурга – Софийской улице, которая проходит через Фрунзенский, Пушкинский и Колпинский районы города, начались пробки. Заторы образовались из-за планового ремонта дорог. Несогласные с тем, что важная магистраль перекрыта, водители утром в понедельник, 12 августа, начали объезжать места ремонта по тротуарам, устроив «дополнительную» дорогу.

- Строители еще и знаки не поставили. Перед объездом направо, по Софийской в сторону Салова. И все прутся прямо, потом кругами ездят, - возмущаются автомобилисты.

Водители ругаются, пытаются куда-то выехать, но перекрытий по дороге очень много. Напомним, что до конца месяца перекрывать будут следующие участки:

С 12 по 30 августа - перекресток улицы Салова и Софийской улицы; с 19 по 20 августа – улицу Салова от Софийской улицы до улицы Брагина; ночью с 22:00 до 7:00 с 19 на 20 августа – перекресток улицы Салова с улицей Брагина; ночью 31 августа с 22:00 до 7:00 – перекресток улиц Салова и Самойловой.

ИСТОЧНИК KP.RU