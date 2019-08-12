2019-08-12T10:29:10+03:00
Происшествия

Лже-застройщика на каршеринге, укравшего 12 миллионов рублей, задержали в Петербурге

Безработный мужчина обманул «покупателя» квартиры
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали лже-застройщика, укравшего у покупателя квартиры 12 миллионов рублейВ Петербурге задержали лже-застройщика, укравшего у покупателя квартиры 12 миллионов рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали лже-застройщика, который обманул местного жителя, собиравшегося купить квартиру. Как стало известно в понедельник, 12 августа, им оказался 30-летний безработный петербуржец, который, возможно, живет промыслом мошенничества.

- Инцидент произошел еще 6 августа. 31-летний мужчина собрался покупать квартиру Петербурге. В поисках риэлтора, он наткнулся на 30-летнего задержанного, который назвался застройщиком. Обсудив все детали, они подобрали «жилье» и договорились о покупке, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

В тот же день, 6 августа, наивный покупатель встретился в «застройщиком» на парковке одного из торговых центров на проспекте Энгельса, и отдал ему 12 миллионов рублей на покупку квартиры. «Риэлтор» передал эти деньги еще какому-то парню, после чего оба скрылись на каршеринговом автомобиле.

Позже иномарку нашли припаркованной у дома 100 на Народной улице. Через время нашелся и сам подозреваемый. Сейчас он находится под следствием, при котором выясняется, первый ли это эпизод мошенничества в его жизни. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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