«Зенит» может купить игрока сборной Шотландии за 12 миллионов фунтов

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-12T10:38:45+03:00

Сейчас Джеймс Форрест играет за «Селтик» из Глазго

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Петербургский «Зенит» ужу устроил основательную встряску на трансферном рынке России и Европы, но все еще продолжает будоражить умы спортивной прессы. Так, британский таблоид The Scottish Sun сватает в стан сине-бело-голубых игрока сборной Шотландии Джеймса Форреста. Трансфер оценивают в 12 миллионов фунтов стерлингов (13 миллионов евро).

- Клуб из Санкт-Петербурга нацелился на крайнего полузащитника «Селтика» и готов платить игроку по 70 тысяч фунтов в неделю, - пишет SunSport.

По информации издания, «Зенит» уже предложил шотландскому клубу сделку, но ответа пока не получил. По словам тренера «Селтика», 28-летний футболист полностью счастлив нынешним положением, однако предложение по зарплате от «Зенита»» очень щедрое, поэтому игроку есть, над чем подумать.

На решение вопросов комплектования команды у сине-бело-голубых осталось чуть меньше месяца. Трансферное окно в России закрывается 6 сентября.

Напомним, что недавно «Зенит» купил игрока «Барселоны» Малкома за 40 миллионов евро и продал половину собственного состава в «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU