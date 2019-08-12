Автобус задавил пешехода, стоявшего на коленях на проезжей части в Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-12T11:12:14+03:00

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В ночь на понедельник, 12 августа, в Лодейнопольском районе Ленинградской области произошла трагедия. Под колесами автобуса Neoplan, следовавшего из Петрозаводска в Петербург, погиб пешеход. При этом смерть его наступила при весьма необычных обстоятельствах. Мужчина, на вид лет 40, находился на проезжей части, стоя на коленях.

- ДТП произошло около 1:45 часов ночи на трассе «Кола», за поселком Доможирово, за мостом в сторону Петербурга. 53-летний водитель автобуса не сразу заметил стоящего на коленях на дороге человека и сбил его, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Рядом с погибшим находился мобильный телефон, с помощью которого удалось установить его личность, позвонив матери мужчины. 65-летняя женщина рассказала, что под автобус попал ее 32-летний сын, житель поселка Паша Волховского района.

Как пояснила женщина, недавно ее сын устроился разнорабочим в ЖКХ. Накануне вечером, 12 августа, он выпил портвейн и сказал, что отправился гулять с друзьями. Как он оказался в другом районе области и есть ли у него там друзья, мать не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU