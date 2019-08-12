2019-08-12T11:12:14+03:00
Происшествия

Автобус задавил пешехода, стоявшего на коленях на проезжей части в Ленобласти

Вечером сбитый мужчина отправился погулять с друзьями
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти автобус сбил мужчину, стоящего на дороге на коленяхВ Ленобласти автобус сбил мужчину, стоящего на дороге на коленяхФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник, 12 августа, в Лодейнопольском районе Ленинградской области произошла трагедия. Под колесами автобуса Neoplan, следовавшего из Петрозаводска в Петербург, погиб пешеход. При этом смерть его наступила при весьма необычных обстоятельствах. Мужчина, на вид лет 40, находился на проезжей части, стоя на коленях.

- ДТП произошло около 1:45 часов ночи на трассе «Кола», за поселком Доможирово, за мостом в сторону Петербурга. 53-летний водитель автобуса не сразу заметил стоящего на коленях на дороге человека и сбил его, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Рядом с погибшим находился мобильный телефон, с помощью которого удалось установить его личность, позвонив матери мужчины. 65-летняя женщина рассказала, что под автобус попал ее 32-летний сын, житель поселка Паша Волховского района.

Как пояснила женщина, недавно ее сын устроился разнорабочим в ЖКХ. Накануне вечером, 12 августа, он выпил портвейн и сказал, что отправился гулять с друзьями. Как он оказался в другом районе области и есть ли у него там друзья, мать не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Малком отреагировал на слухи о расизме и контракте с «Зенитом»
Пьяный парень избил трех медиков «скорой» в Петербурге, которые оказывали ему помощь
«Мать закатила истерику со скуки»: Священник, травмировавший малыша во время крещения в Гатчине, прокомментировал скандальный обряд
В Петербурге покажут обновленный памятник Гранину
В Карелии разыскивают обладателя лотерейного билета, выигравшего квартиру в Москве и 10 миллионов рублей
Гости из Средней Азии украли «Венеру Парнасскую»
В Петербургском метро заметили барышню из 19-го века
В Сосновом Бору рядом с ЛАЭС в аварию попал пассажирский автобус
Житель Тосно выстрелил соседу в глаз
В томатах будут все: В Петербурге пройдет битва помидорами
Трое в масках ограбили дом и сняли с хозяйки сережки в поселке в Ленобласти
Артем Дзюба и игроки «Зенита» исполнили мечту неизлечимо больного фаната
Рыбака ищут на реке Паша в Ленобласти, где перевернулась лодка
Глава Петербурга пообещал стать первым пассажиром Фрунзенского радиуса
Утром в петербургском метро произошел сбой движения поездов
«Зенит» может купить игрока сборной Шотландии за 12 миллионов фунтов
Лже-застройщика на каршеринге, укравшего 12 миллионов рублей, задержали в Петербурге
Ремонт на Софийской сковал юг Петербурга в пробках
В Тихвине посетитель бара пырнул ножом охранника ЧОП
Что она слушает: Девушка в петербургском метро поразила пассажиров танцами в вагоне
Погода 12 августа в Санкт-Петербурге: Духота и грозы
"Хочу развидеть это": Ксения Собчак отреагировала на видео с жестоким крещением ребенка в Ленобласти
На трассе под Красным селом в легковушку прилетел ресивер, отвалившийся от грузовика
Погибшие во время взрыва ракетного двигателя сотрудники Росатома будут представлены к госнаградам
В Петербурге на проезжей части загорелась иномарка "Ауди"