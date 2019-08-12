2019-08-12T11:26:57+03:00
Общество

Глава Петербурга пообещал стать первым пассажиром Фрунзенского радиуса

Открыть движение по трем новым станциям должны уже 1 сентября
Петр КИБЕР
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Станции Фрунзенского радиуса должны открыть к 1 сентября.Станции Фрунзенского радиуса должны открыть к 1 сентября.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже меньше трех недель остается до того момента, когда дети с цветами и ранцами пойдут в школу, а строители сдадут горожу готовые станции Фрунзенского радиуса. И если школьники отправятся за парты 2-го числа, так как 1 сентября выпадает на воскресенье, то у метростроевцев даже такой отсрочки не будет.

- Я буду первым пассажиром, лично проеду по этим станциям, чтобы убедиться в их безопасности и готовности, - приводят слова врио губернатора Петербурга Александра Беглова «Невские новости».

При этом глава города заявил, что метро в Северной столице строится «не для галочки», а поэтому надо не гнаться за сроками, а делать все качественно. Эти наставления метростроевцам были даны во время посещения депо «Южное», которое вместе с конечной станцией «Шушары», также откроет свои двери 1 сентября.

В перспективе именно отсюда будут ходить скоростные трамваи до Колпино, что обеспечит транспортную связь отдаленного района с городом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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