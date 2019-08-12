Рыбака ищут на реке Паша в Ленобласти, где перевернулась лодка

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-12T11:30:24+03:00

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За выходные в Петербурге и Ленинградской области произошло два инцидента на воде: оба с мужчинами и оба могут закончится трагически. Стихия не пожалела ни рыбака, ни отдыхающего на Финском заливе. Тело первого до сих пор разыскивают спасателя.

- В субботу, 10 августа, на реке Паша в Волховском районе Ленобласти начались поиски пропавшего рыбака. Местный житель сообщил спасателям, что у деревни Емское перевернулась лодка, в которой был 59-летний рыбак, его сосед по дачному участку. Тело мужчины пока что не нашли, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Как оказалось, в тот же день вечером, 10 августа, в районе Морской набережной в Петербурге из воды извлекли труп. Его опознал 30-летний мужчина, который рассказал, что это его 29-летний знакомый, житель Авиагородка. Накануне около 16:30 тот отдыхал и выпивал на берегу Финского залива и решил искупаться. После того, как парень нырнул в воду, его больше не видели.

ИСТОЧНИК KP.RU