2019-08-12T11:58:49+03:00
Общество

Артем Дзюба и игроки «Зенита» исполнили мечту неизлечимо больного фаната

Перед матчем с «Динамо» в Москве футболисты встретились с 22-летним Кириллом Шушкиным из Владимирской области, который страдает миодистрофией Дюшенна
Петр КИБЕР
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Артем Дзюба встретился с неизлечимо больным фанатом из Владимирской области. Фото: vk.com/mymiofondАртем Дзюба встретился с неизлечимо больным фанатом из Владимирской области. Фото: vk.com/mymiofond
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Погонять мяч - любимое занятие для любого мальчишки. Но не всем это дано. Иногда судьба дает человеку тяжкое испытание и тогда болезнь забирает все - в жизни остаются лишь мечты. 22-летний Кирилл Шушкин из Владимирской области всегда хотел играть в футбол, но мышечный паралич не дал ему этого счастья. Осталось одно желание - вживую увидеть Артема Дзюбу.

- Дорогие друзья, сегодня состоялась встреча нашего подопечного Кирилла Шушкина с футболистом Артемом Дзюбой и другими игроками клуба «Зенит». Исполнилась мечта парня, это было очень трогательно, и мы едва сдерживали слезы! - пишут в соцсетях сотрудники благотворительного фонда «МойМио», которые помогают семье Кирилла.

Миодистрофия Дюшенна, которой страдает молодой человек - неизлечимая болезнь. При ней наступает постепенный паралич всех мышц. Человек перестает ходить, двигаться а потом и дышать. Обычно с таким диагнозом не доживают и до 20-ти.

Все, что хотел Кирилл - увидеть своего кумира. И это удалось благодаря большому числу людей, писавших про мечту фаната в соцсетя. И вот, перед игрой с «Динамо» в Москве все получилось. И хоть деньги на поездку пришлось собирать всем миром, зато Кирилл с мамой смогли не только пообщаться с зенитовцами, но и попасть на стадион.

Встретиться с Кириллом Шушкиным пришли также Бронислав Иванович, Юрий Жирков, Сердар Азмун и Миха Мевля. Фото: vk.com/mymiofond

Встретиться с Кириллом Шушкиным пришли также Бронислав Иванович, Юрий Жирков, Сердар Азмун и Миха Мевля. Фото: vk.com/mymiofond

ИСТОЧНИК KP.RU

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