Трое в масках ограбили дом и сняли с хозяйки сережки в поселке в Ленобласти

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-12T12:07:25+03:00

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В ночь на понедельник, 12 августа, в поселке Павлово Кировского района Ленинградской области местная жительницу ограбили трое неизвестных человек. Они вломились в дом через окно, скрывая лица масками, и вынесли из него все золото, сняв драгоценности даже с перепуганной хозяйки.

- Подозрительную возню в частом доме на Ленинградском проспекте около 4:35 часов утра 12 августа заметила 24-летняя девушка, жительница Отрадного, которая в ту ночь гостила у друга на той же улице. Она и позвонила в полицию, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Трое человек в масках и перчатках пробрались в дом уроженки Кабардино-Балкарии. Угрожая пистолетом хозяйке, грабители забрали из дома все деньги и золотые украшения, прихватив с собой даже сережки, которые были на женщине. После этого они скрылись.

Сейчас полиция проводит проверку и пытается схватить след преступников. Сумма украденного уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU