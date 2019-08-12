2019-08-12T12:27:42+03:00
Общество

В томатах будут все: В Петербурге пройдет битва помидорами

В воскресенье в Северной столице состоится праздник в испанском стиле
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге состоится битва томатамиВ Петербурге состоится битва томатамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В будущие выходные холодный Петербург наполнится жаркой испанской страстью. В воскресенье, 18 августа, в Северной столице на стадионе «Кировец» состоится знаменитая на весь мир Томатина – безумная битва помидорами. Организаторы мероприятия обещают, что в томатах будут все.

- Сражение помидорами, являющееся одним из самых популярных событий в Испании, пройдет в России впервые, - сообщили организаторы фестиваля.

Главное событие – битва томатами – начнется ровно в 16:00 и продлится целый час. За это время участники драки покроются красной мякотью и будут все вместе похожи на томатную пасту. Спелые и сочные помидоры специально для этого привезут с ферм из южных регионов России.

Одной только помидорной баталией петербургская Томатина не ограничится. Сразу после нее на стадионе начнется дискотека с водяными пушками. Также участники вечеринки смогут испытать свои силы в скачках на быках, прыжках на батуте и бамперболе.

Принять участие в празднике могут все желающие. Однако однако чтобы попасть в число счастливчиков, следует поторопиться. Мероприятие рассчитано всего на тысячу человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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