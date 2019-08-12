Житель Тосно выстрелил соседу в глаз

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-12T12:30:15+03:00

Полиция проводит проверку после того, как один житель Ленобласти пальнул другому в голову из пистолета. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Семь пулевых в голову, но мозг не задет - шутка про «братков» родом из 90-х годов, как оказывается, была не такой уж шуткой. По крайней мере, житель Ленинградской области отделался минимальными травмами, получив огнестрельное ранение в глаз.

- 11 августа года в полицию Тосненского района поступило сообщение от гражданина о том, что мужчина получил огнестрельное ранение в глаз, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее стало известно, что конфликт между двумя соседями 1976 и 1986 годов рождения произошел на Московской дороге в поселке Красный Бор. Поздно вечером старший из мужчин взял в руки оружие и пальнул в голову младшему.

Казалось, что смерть человека неминуема, но в приемном покое, куда привезли мужчину, у него диагностировали лишь ушиб головного мозга. После оказания первой помощи, от госпитализации пострадавший отказался.

А вот у стрелка полицейские изъяли не только незарегистрированный пистолет, но и несколько патронов. По факту ЧП идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU