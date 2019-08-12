2019-08-12T12:30:15+03:00
Происшествия

Житель Тосно выстрелил соседу в глаз

Пострадавший от госпитализации отказался
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция проводит проверку после того, как один житель Ленобласти пальнул другому в голову из пистолета.Полиция проводит проверку после того, как один житель Ленобласти пальнул другому в голову из пистолета.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Семь пулевых в голову, но мозг не задет - шутка про «братков» родом из 90-х годов, как оказывается, была не такой уж шуткой. По крайней мере, житель Ленинградской области отделался минимальными травмами, получив огнестрельное ранение в глаз.

- 11 августа года в полицию Тосненского района поступило сообщение от гражданина о том, что мужчина получил огнестрельное ранение в глаз, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее стало известно, что конфликт между двумя соседями 1976 и 1986 годов рождения произошел на Московской дороге в поселке Красный Бор. Поздно вечером старший из мужчин взял в руки оружие и пальнул в голову младшему.

Казалось, что смерть человека неминуема, но в приемном покое, куда привезли мужчину, у него диагностировали лишь ушиб головного мозга. После оказания первой помощи, от госпитализации пострадавший отказался.

А вот у стрелка полицейские изъяли не только незарегистрированный пистолет, но и несколько патронов. По факту ЧП идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Малком отреагировал на слухи о расизме и контракте с «Зенитом»
Пьяный парень избил трех медиков «скорой» в Петербурге, которые оказывали ему помощь
«Мать закатила истерику со скуки»: Священник, травмировавший малыша во время крещения в Гатчине, прокомментировал скандальный обряд
В Петербурге покажут обновленный памятник Гранину
В Карелии разыскивают обладателя лотерейного билета, выигравшего квартиру в Москве и 10 миллионов рублей
Гости из Средней Азии украли «Венеру Парнасскую»
В Петербургском метро заметили барышню из 19-го века
В Сосновом Бору рядом с ЛАЭС в аварию попал пассажирский автобус
В томатах будут все: В Петербурге пройдет битва помидорами
Трое в масках ограбили дом и сняли с хозяйки сережки в поселке в Ленобласти
Артем Дзюба и игроки «Зенита» исполнили мечту неизлечимо больного фаната
Рыбака ищут на реке Паша в Ленобласти, где перевернулась лодка
Глава Петербурга пообещал стать первым пассажиром Фрунзенского радиуса
Автобус задавил пешехода, стоявшего на коленях на проезжей части в Ленобласти
Утром в петербургском метро произошел сбой движения поездов
«Зенит» может купить игрока сборной Шотландии за 12 миллионов фунтов
Лже-застройщика на каршеринге, укравшего 12 миллионов рублей, задержали в Петербурге
Ремонт на Софийской сковал юг Петербурга в пробках
В Тихвине посетитель бара пырнул ножом охранника ЧОП
Что она слушает: Девушка в петербургском метро поразила пассажиров танцами в вагоне
Погода 12 августа в Санкт-Петербурге: Духота и грозы
"Хочу развидеть это": Ксения Собчак отреагировала на видео с жестоким крещением ребенка в Ленобласти
На трассе под Красным селом в легковушку прилетел ресивер, отвалившийся от грузовика
Погибшие во время взрыва ракетного двигателя сотрудники Росатома будут представлены к госнаградам
В Петербурге на проезжей части загорелась иномарка "Ауди"