В Сосновом Бору рядом с ЛАЭС в аварию попал пассажирский автобус
Серьезное ДТП произошло утром 12 августа в Сосновом Бору. Неподалеку от Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) столкнулись пассажирский автобус ЛиАЗ и легковая «Шкода». От удара иномарку сильно помяло, а автобус улетел в кювет.
- Около 10 часов утра. Трасса Сосновый Бор - Копанское. Столкнулись 2-го ЛАЭСа, - пишут местные жители в группе «Мой Сосновый Бор».
В комментариях пользователи соцсетей пишут, что водителю автобуса стало плохо за рулем. Впрочем, на фотографиях видно, что он сидит за рулем и звонит из разбитого автобуса по телефону. Другие сосновоборцы упрекают шофера в неоднократном нарушении правил движение и превышении скорости.
Однако точные причины аварии установят сотрудники ГИБДД, которые работают на месте происшествия.
Известно, что в аварии пострадало несколько пассажиров. Все они доставлены в местную больницу. Число раненных и их состояние не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU