2019-08-12T12:54:10+03:00
Происшествия

В Сосновом Бору рядом с ЛАЭС в аварию попал пассажирский автобус

После столкновения с легковушкой рейсовая машина улетела в кювет
Петр КИБЕР
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В Сосновом Бору в ДТП попал автобус. Фото: vk.com/sosnovy_borВ Сосновом Бору в ДТП попал автобус. Фото: vk.com/sosnovy_bor
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Серьезное ДТП произошло утром 12 августа в Сосновом Бору. Неподалеку от Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) столкнулись пассажирский автобус ЛиАЗ и легковая «Шкода». От удара иномарку сильно помяло, а автобус улетел в кювет.

- Около 10 часов утра. Трасса Сосновый Бор - Копанское. Столкнулись 2-го ЛАЭСа, - пишут местные жители в группе «Мой Сосновый Бор».

В комментариях пользователи соцсетей пишут, что водителю автобуса стало плохо за рулем. Впрочем, на фотографиях видно, что он сидит за рулем и звонит из разбитого автобуса по телефону. Другие сосновоборцы упрекают шофера в неоднократном нарушении правил движение и превышении скорости.

Однако точные причины аварии установят сотрудники ГИБДД, которые работают на месте происшествия.

Известно, что в аварии пострадало несколько пассажиров. Все они доставлены в местную больницу. Число раненных и их состояние не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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