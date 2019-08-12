В Карелии разыскивают обладателя лотерейного билета, выигравшего квартиру в Москве и 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-12T13:25:06+03:00

Счастливей еще не знает о том, что ему улыбнулась удача

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Житель Карелии стал счастливым обладателем трехкомнатной квартиры в Москве, а также 10 миллионов рублей на благоустройство. Удача улыбнулась участнику «Жилищной лотереи», однако, он еще не знает, какое богатство свалилось ему на голову. Сейчас победителя с счастливым билетом разыскивают.

- Призовая трехкомнатная квартира площадью более 100 квадратных метров и стоимостью около 33 миллионов рублей расположена в новом жилом комплексе бизнес-класса. С одной стороны — станции метро и МЦК, с другой — Ботанический сад и ВДНХ. Просторная терраса в новостройке позволит отдыхать на свежем воздухе, не выходя из дома и любоваться видом на Москву, - рассказали в пресс-службе «Столото».

Кроме того, 10 миллионов рублей, которые станут тоже частью выигрыша, хватит на то, чтобы оплатить налоги на приз и несколько лет безбедно жить в столице. Тем более что в квартире уже сделан современный, дизайнерский ремонт, который понравится и одиноким людям, и молодым супружеским парам, и семьям с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU