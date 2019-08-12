2019-08-12T13:49:19+03:00
Общество

В Петербурге покажут обновленный памятник Гранину

Авторы подправили эскиз монумента после критики на Градсовете
Петр КИБЕР
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Памятник Гранину переделали и вновь покажут на Градсовете. Фото: Александр Глуз / «Петербургский дневник»Памятник Гранину переделали и вновь покажут на Градсовете. Фото: Александр Глуз / «Петербургский дневник»
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Уже в скором времени в Петербурге должен появиться памятник писателю Даниилу Гранину. В нынешнем году исполнилось ровно 100 лет со дня рождения литератора, однако с установкой мемориала возникли трудности. То место подобрать не получается, то эскиз памятника не нравится экспертам. Обновленный вариант, который учитывает претензии Градсовета, должны показать 14 августа.

- Авторы уже доработали архитектурную часть и сейчас дорабатывают скульптурную часть. Они сделали поменьше стену и шрифт, похожий на рукописный, - приводит слова члена городского союза художников и рецензента проекта Алексея Архипова газета «Петербургский дневник».

Уделили авторы памятника внимание и вандалам. В том смысле, что скульптуру сделают максимально неинтересной для охотниками за цветным металлом и защитят от скейтеров. Все буквы будут либо врубными, либо каменными. Ну а фигуру самого писателя поднять можно будет только краном.

Что касается места установки, то оно останется прежним - на Дальневосточном проспекте, где создан культурный центр с библиотекой имени Даниила Гранина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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