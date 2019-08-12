2019-08-12T14:18:06+03:00
Спорт

Малком отреагировал на слухи о расизме и контракте с «Зенитом»

Новичок сине-бело-голубых дал первое большое интервью российским журналистам
Петр КИБЕР
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Малком рассказал, что хочет играть за "Зенит". Фото: twitter.com/fczenit_enМалком рассказал, что хочет играть за "Зенит". Фото: twitter.com/fczenit_en
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История с переходом бразильца Малкома из «Барселоны» в «Зенит» стало громким по многим причинам. Во-первых: трансфер обошелся сине-бело-голубым в 40 с лишним миллионов евро. А во-вторых: петербургские фанаты вывесили на трибунах баннер про традиции клуба, который был воспринят как расистский - намек на слоган «В цветах «Зенита» нет черного», бывший в ходу у радикальных болельщиков. Как ко всему отнесся сам Малком, он рассказал журналистам.

- Я хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии (про расизм - прим.ред.) — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап, - приводит слова футболиста портал Sport24.ru.

При этом у долгих раздумий по поводу переезда в Россию Малкому никто не давал - все произошло буквально за три дня. Отказаться игрок конечно же мог, но он решил перейти в «Зенит», чтобы играть в Лиге Чемпионов. А о России бразильцу рассказал давний знакомый и бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав.

- Он сказал, что здесь иногда бывает непросто. Но добавил, что мне повезло, что в России хороший футбол и горячие болельщики, почти как бразильские, - поведал Малком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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