В Зеленогорске при замене прав поймали находящегося в розыске уроженца Ставрополья
Неизвестно, на что рассчитывал находящийся в федеральном розыске уроженец Ставропольского края когда пришел менять права в МФЦ, но итог был немного предсказуем - мужчина оказался в руках полиции.
- Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны совместно с участковым уполномоченным полиции задержал 32-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу, - сообщает пресс-служба Росгвардии.
То, что у закона имеются претензии к ставропольцу, выяснилось в многофункциональном центре города Зеленогорска. Служащие МФЦ, принимавшие документы на замену водительских прав, одновременно «пробили» клиента по базе данных. Тут и оказалось, что человека разыскивают за кражу.
Пока незадачливый посетитель ждал у окошка своих документов, к нему уже спешили стражи порядка. Теперь новые водительские права в течение нескольких лет мужчине точно не понадобятся.
ИСТОЧНИК KP.RU