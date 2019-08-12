В Зеленогорске при замене прав поймали находящегося в розыске уроженца Ставрополья

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-12T14:59:34+03:00

Стражи порядка задержали мужчину в розыске, когда он пришел менять права. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Неизвестно, на что рассчитывал находящийся в федеральном розыске уроженец Ставропольского края когда пришел менять права в МФЦ, но итог был немного предсказуем - мужчина оказался в руках полиции.

- Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны совместно с участковым уполномоченным полиции задержал 32-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

То, что у закона имеются претензии к ставропольцу, выяснилось в многофункциональном центре города Зеленогорска. Служащие МФЦ, принимавшие документы на замену водительских прав, одновременно «пробили» клиента по базе данных. Тут и оказалось, что человека разыскивают за кражу.

Пока незадачливый посетитель ждал у окошка своих документов, к нему уже спешили стражи порядка. Теперь новые водительские права в течение нескольких лет мужчине точно не понадобятся.

ИСТОЧНИК KP.RU