Опубликованы фото погибших при взрыве под Архангельском атомщиков
Новые подробности появились в деле о взрыве под Архангельском, где при испытаниях на полигоне погибли пятеро сотрудников «Росатома». Вслед за именами жертв трагедии, опубликованы и их фотографии.
- В результате происшествия при испытаниях на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом». Ещё трое наших коллег получили травмы и ожоги, - говорится в сообщении пресс-службы «Росатома».
Жертвами ЧП стали:
- разработчик Алексей Вьюшин
- ведущий инженер Евгений Коротаев
- начальник научно-испытательной группы Вячеслав Липшев,
- инженер по испытаниям Сергей Пичугин
- заместитель начальника научно-испытательного отделения Владислав Яновский
В соцсетях появились фотографии погибших специалистов.Фото: СОЦСЕТИ
В «Росатоме» уже заявили, что окажут всемерную поддержку и помощь семьям погибших, а глава наблюдательного совета госкорпорации и первый зампред руководителя администрации президента России Сергей Кириенко пообещал, что все погибшие специалисты будут представлены к госнаградам. Посмертно.
Напомним, что ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошло днем 8 августа. Расследование причин трагедии продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU