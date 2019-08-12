Опубликованы фото погибших при взрыве под Архангельском атомщиков

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-12T15:53:45+03:00

Пять сотрудников "Росатома" погибли при ЧП на полигоне под Архангельском. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Новые подробности появились в деле о взрыве под Архангельском, где при испытаниях на полигоне погибли пятеро сотрудников «Росатома». Вслед за именами жертв трагедии, опубликованы и их фотографии.

- В результате происшествия при испытаниях на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом». Ещё трое наших коллег получили травмы и ожоги, - говорится в сообщении пресс-службы «Росатома».

Жертвами ЧП стали:

- разработчик Алексей Вьюшин

- ведущий инженер Евгений Коротаев

- начальник научно-испытательной группы Вячеслав Липшев,

- инженер по испытаниям Сергей Пичугин

- заместитель начальника научно-испытательного отделения Владислав Яновский

В соцсетях появились фотографии погибших специалистов.Фото: СОЦСЕТИ

В «Росатоме» уже заявили, что окажут всемерную поддержку и помощь семьям погибших, а глава наблюдательного совета госкорпорации и первый зампред руководителя администрации президента России Сергей Кириенко пообещал, что все погибшие специалисты будут представлены к госнаградам. Посмертно.

Напомним, что ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошло днем 8 августа. Расследование причин трагедии продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU