2019-08-12T16:08:14+03:00
Происшествия

В Авиагородке иномарка сбила гулявшего во дворе 6-летнего мальчика

ДТП произошло утром 12 августа на Штурманской улице
Петр КИБЕР
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В Авиагородке иномарка сбила 6-летнего мальчика.В Авиагородке иномарка сбила 6-летнего мальчика.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Шестилетний ребенок серьезно пострадал во время прогулки во дворе собственного дома. Малыш шел по улице с родителями, когда его сбила иномарка. ЧП произошло утром 12 августа в Авиагородке.

- Около 11:30 у дома 22, корпус 2 по Штурманской улице водитель автомобиля «Хендэ» совершил наезд на ребенка 2013 года рождения, который находился в сопровождении взрослых, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате наезда, который произошел вне зоны пешеходного перехода, ребенок получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Известно, что за рулем иномарки находился мужчина 1971 года рождения.

Сейчас степень его вины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. Вполне вероятно, что вопросы могут появиться и к родителям ребенка, которые не уследили за малышом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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