Подготовка к новому отопительному сезону начата: «Газпром теплоэнерго Вологда» проводит ремонтную кампанию
Отопительный сезон не за горами, и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» (дочерняя компания АО «Газпром теплоэнерго») уже завершило очередной этап реконструкции систем теплоснабжения в Зашекснинском районе Череповца. Произведена замена двух участков тепловых сетей протяженностью 89,76 м и 141,71 м в двухтрубном исчислении. Одновременно специалистами «Газпром теплоэнерго Вологда» выполнены работы по капитальному ремонту на участках тепловых сетей по ул. Годовикова (9 м) и Октябрьском проспекте (5 м).
- Также досрочно завершены гидравлические испытания в Северном районе города, в ходе которых были оперативно устранены порывы на магистральных и внутриквартальных сетях. Горячее водоснабжение поступит в дома жителей уже сегодня, 8 августа, на шесть дней ранее утвержденного графика, - прокомментировали в компании.
Завершающий этап гидравлических испытаний пройдет с 13 по 27 августа в районе Новые углы. ГВС будет временно отсутствовать у потребителей, получающих коммунальную услугу от котельной «Тепличная».
Как отметили в организации, гидравлические испытания, реконструкция и модернизация тепловых сетей необходимы для успешной подготовки и прохождения предстоящего отопительного сезона.
- Выполненные мероприятия значительно повысят надежность теплоснабжения города Череповец, - добавили в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
ИСТОЧНИК KP.RU