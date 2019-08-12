Подготовка к новому отопительному сезону начата: «Газпром теплоэнерго Вологда» проводит ремонтную кампанию

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-12T16:34:48+03:00

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Отопительный сезон не за горами, и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» (дочерняя компания АО «Газпром теплоэнерго») уже завершило очередной этап реконструкции систем теплоснабжения в Зашекснинском районе Череповца. Произведена замена двух участков тепловых сетей протяженностью 89,76 м и 141,71 м в двухтрубном исчислении. Одновременно специалистами «Газпром теплоэнерго Вологда» выполнены работы по капитальному ремонту на участках тепловых сетей по ул. Годовикова (9 м) и Октябрьском проспекте (5 м).

- Также досрочно завершены гидравлические испытания в Северном районе города, в ходе которых были оперативно устранены порывы на магистральных и внутриквартальных сетях. Горячее водоснабжение поступит в дома жителей уже сегодня, 8 августа, на шесть дней ранее утвержденного графика, - прокомментировали в компании.

Завершающий этап гидравлических испытаний пройдет с 13 по 27 августа в районе Новые углы. ГВС будет временно отсутствовать у потребителей, получающих коммунальную услугу от котельной «Тепличная».

Как отметили в организации, гидравлические испытания, реконструкция и модернизация тепловых сетей необходимы для успешной подготовки и прохождения предстоящего отопительного сезона.

- Выполненные мероприятия значительно повысят надежность теплоснабжения города Череповец, - добавили в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

ИСТОЧНИК KP.RU