Осуждаем но не вмешиваемся: Детский омбудсмен о скандале с жестким крещением младенца в Гатчине

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-12T16:35:34+03:00

Игумена Фотия уже отстранили от служения на год. Но разбирательство дела еще впереди. Фото: СОЦСЕТИ

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Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, да и всей России продолжают живо обсуждать скандал с жестким крещением младенца, которого во время церемонии священник насильно окунал в воду и, по словам матери, даже ударил о купель. Пока в деле разбираются Епархия и полиция, ситуацию прокомментировали в аппарате по правам ребенка Ленобласти.

- Уполномоченный осуждает действия священника, как физического лица, нанёсшего травмы ребёнку. Это непозволительно независимо от статуса, - говорится на сайте областного детского омбудсмена Тамары Литвиновой.

При этом вмешиваться в ситуацию пока не планируется. Официального обращение от матери малыша в аппарат Уполномоченного не поступало. Известно, что заявление о жестоком обращении легло на стол сотрудников гатчинской полиции - именно в этом городе и происходило таинство крещения.

Известно, что в местной Епархии уже провели встречу с родителями ребенка, где перед людьми извинились. А самого игумена Фотия на год отстранили от служения в церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU