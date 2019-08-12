2019-08-12T16:45:39+03:00
Происшествия

Автомобиль «прилег» на тротуар после ДТП на севере Петербурга

Удар был такой силы, что машина буквально «улетела» с проезжей части
Лилия КОЗЛОВА
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В Выборгском районе Петербурга автомобиль вылетел на тротуар и перевернулсяВ Выборгском районе Петербурга автомобиль вылетел на тротуар и перевернулсяФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге днем в понедельник, 12 августа, произошло опасное ДТП. В Выборгском районе на пересечении Вербной и Афонской улиц столкнулись автомобили. От удара один из них улетел на тротуар и перевернулся на бок. По предварительным данным, все участники аварии остались живы.

- Виноват тот, кто летел на красный, у кого морда разбита, - высказали предположение автомобилисты в соцсети.

На данный момент сотрудников дорожной полиции и скорой еще нет на месте, поэтому официальных данных о том, как произошло ДТП и кто в нем виновен, пока что еще нет.

Сразу же после аварии неравнодушные автомобилисты сбежались к машине, которая перевернулась и «прилегла» на тротуар после удара. Прохожие помогли выбраться водителю пострадавшей машины из авто. О том, насколько сильно он пострадал, пока что данных нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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