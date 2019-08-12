2019-08-12T17:06:24+03:00
Общество

Школьники из Петербурга отправятся на Северный полюс в честь 60-летия «Атомфлота»

Встреча с ребятами прошла в городском комитете по делам Арктики
Петр КИБЕР
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Петербургские школьники отправятся на Северный полюс. Фото: Администрация СПб.Петербургские школьники отправятся на Северный полюс. Фото: Администрация СПб.
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Уже в скором времени дети со всех регионов России отправятся в специальный, детский же рейс на Северный полюс. Посвящен он будет 60-летию «Атомфлота». Уже завтра 68 юных путешественников отправятся в рейс на ледоколе «50 лет Победы», а сегодня, накануне отплытия, двоих представителей города на Неве напутствовали в петербургском комитете по делам Арктики.

- Замглавы ведомства Владимир Бородавкин передал флаг Санкт-Петербурга участникам детского тематического рейса Денису Мальцеву и Геннадию Беляеву для торжественного водружения на Северном Полюсе.

Что касается самих делегатов от Северной столицы, то это ученик 7-го класса 308 школы Центрального района Денис Мальцев. Он много лет посещает Информационный центра по атомной энергии, участвует в его конкурсах и викторинах.

Второй петербуржец на корабле - 11-классник, победитель и призер олимпиад и конкурсов по биологии и медицине, автор трех исследовательских проектов по аналитической химии и ее применению в экологии Геннадий Беляев.

Уже завтра они ступят на палубу ледокола и в течение полутора недель будут наслаждаться экспедицией на Северный полюс. Просветительский рейс завершится 22 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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