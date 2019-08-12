Теперь официально: Лука Джорждевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-12T17:36:02+03:00

После покупки бразильца Малкома, молодой черногорец стал окончательно не нужен сине-бело-голубым

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Второй раз за день петербургский «Зенит» попадает в трансферные новости России. Вслед за слухами о покупке шотландского полузащитника Джеймса Форреста пришло официальное сообщение о продаже Луки Джорджевича в московский «Локомотив».

- Футбольные клубы «Зенит» и «Локомотив» достигли соглашения о переходе нападающего в столичную команду, - сообщает пресс-служба петербуржцев.

О том, что молодой черногорский нападающий может оказаться в стане железнодорожников, разговоры пошли сразу после приобретения «Зенитом» бразильца Малкома. Естественно, что звездного игрока, купленного у «Барселоны» за сумасшедшие 40 миллионов евро, держать на лавке просто так нельзя.

А учитывая перебор иностранцев в заявке сине-бело-голубых, Джоржджевич оказался не нужен. Впрочем, последнее время он в любом случае скитался по арендам. Прошлый сезон Лука провел в тульском «Арсенале».

Теперь у него снова есть шанс закрепиться в большом и именитом клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU