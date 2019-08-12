Петербуржцев спросят от применении реагентов зимой

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-12T18:00:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На календаре еще август, а чиновники уже думают от предстоящей зиме. Повинуясь поговорке, что сани надо готовить летом, профильные комитеты, вместе с главой города обсуждали то, как предстоит убирать улицы Петербурга от снега и что сыпать на дорогу, дабы этого снега было меньше. Одним из моментов стало использование соли и реагентов.

- Необходимо узнать мнение жителей каждого района Петербурга в отдельности — горожане должны сами ответить, где использовать и где не использовать соляную смесь, - приводит слова Александра Беглова «Мойка 78».

Пока непонятно, каким образом будет проходить режим волеизъявления горожан, но посыл понятен - ответственность за решение будут нести сами петербуржцы.

Кроме этого глава города потребовал укомплектовать штат дворников, продумать места для складирования снега и закупить необходимую технику.

Кроме того, будущей зимой, эвакуаторы будут использоваться активнее, чтобы припаркованные машины не мешали убирать снег.

ИСТОЧНИК KP.RU