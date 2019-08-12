2019-08-12T18:00:27+03:00
Общество

Петербуржцев спросят от применении реагентов зимой

Обсуждение проблем зимнего периода состоялось в понедельник в Смольном
Петр КИБЕР
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Решать вопросы с уборкой снега в Смольном решили заранее.Решать вопросы с уборкой снега в Смольном решили заранее.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На календаре еще август, а чиновники уже думают от предстоящей зиме. Повинуясь поговорке, что сани надо готовить летом, профильные комитеты, вместе с главой города обсуждали то, как предстоит убирать улицы Петербурга от снега и что сыпать на дорогу, дабы этого снега было меньше. Одним из моментов стало использование соли и реагентов.

- Необходимо узнать мнение жителей каждого района Петербурга в отдельности — горожане должны сами ответить, где использовать и где не использовать соляную смесь, - приводит слова Александра Беглова «Мойка 78».

Пока непонятно, каким образом будет проходить режим волеизъявления горожан, но посыл понятен - ответственность за решение будут нести сами петербуржцы.

Кроме этого глава города потребовал укомплектовать штат дворников, продумать места для складирования снега и закупить необходимую технику.

Кроме того, будущей зимой, эвакуаторы будут использоваться активнее, чтобы припаркованные машины не мешали убирать снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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