2019-08-12T18:19:03+03:00
Общество

В Кингисеппском районе сменили главу администрации

Также в Ленобласти назначили нового руководителя комитета по дорожному хозяйству
Надежда ДРОЗДОВА
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У Кингисеппа новый глава - им стал Юрий Запалатский.У Кингисеппа новый глава - им стал Юрий Запалатский.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня в Кингисеппском районе назвали имя нового главы администрации. Также в Ленинградской области сменили руководителя регионального комитета по дорожному хозяйству. 12 августа Юрий Запалатский был назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации Кингисеппского района. Решение приняли 8 августа. На его место пришёл Денис Седов.

Ранее Запалатский работал первым заместителем главы администрации МО «Кингисеппское городское поселение» и заместителем главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». Затем шесть лет он отдал работе в правительстве Ленинградской области.

- Экс-глава ГКУ «Ленавтодор» Денис Седов занял должность председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. Его назначил губернатор региона Александр Дрозденко, - сообщили в администрации.

До этого Денис Седов возглавлял государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Ленинградской области». Он начал работать в «Ленавтодоре» с ноября 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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