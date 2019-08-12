Трамвай «Чижик» могут продлить до Всеволожска

СЕГОДНЯ 18:41 2019-08-12T18:41:06+03:00

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Уже 1 сентября по реконструированной трамвайное сети Красногвардейского района пойдут первые «Чижики». Для их движения почти все готово - строители доделывают последние мелочи и с началом учебного года трамвайчики повезут горожан по делам, а школьников по школам. Но этим планы инвесторов, а «Чижик»- -частный проект - не заканчиваются. Трамвай могут пустить аж до Всеволожска.

Основная проблема то, что проект должен быть реализован в двух регионах. Но и город и область настроены положительно. Это, в частности, подтвердил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

Надо сказать, что инициатором развития трамвайной сети выступает одна из строительных компаний, у которой есть свой интерес в проекте. До отдаленных новостроек очень часто трудно добраться, а налаженный общественный транспорт мгновенно повышает привлекательность жилья.

Для Всеволожска, дорога куда и из которого постоянно стоит в пробках, идущий по выделенной линии трамвай - отличный вариант.

Похожий проект, но уже за счет города планируется реализовать и в Колпино. Из города-спутника до метро «Шушары» хотят пустить скоростные вагоны.

ИСТОЧНИК KP.RU