В ночь на вторник над Петербургом пройдет звездный дождь
Шоу космического масштаба, входящее в тройку самых зрелищных явлений, которые можно наблюдать с Земли, могут увидеть жители Петербурга. Но при двух условиях: небо будет безоблачным, а сами горожане уедут подальше от мегаполиса - наблюдать метеорный поток Персеид лучше в полной темноте.
- К пяти утра небо над Северной столицей заполнят метеорные потоки Персеиды из хвоста кометы Свифта-Таттла, - цитирует астрономов паблик «Экстренный вызов».
Конечно, шанс увидеть «космические осадки» невелик, ведь метеорологи предсказывают дожди, а значит тучи затянут небеса. Но если повезет, то можно будет загадать пару десятков желаний - по каждому на падающую «звезду».
Лучше всего смотреть за потоком Персеид с лесной опушки, где нет засветки от города. А чтобы видеть все четко, нужно дать глазам привыкнуть к темноте. Но и тогда долго смотреть на небо не стоит - поберегите зрение.
ИСТОЧНИК KP.RU