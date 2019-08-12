2019-08-12T18:57:21+03:00
Общество

В ночь на вторник над Петербургом пройдет звездный дождь

Если небо будет безоблачным, то горожане смогут увидеть метеорный поток Персеиды
Петр КИБЕР
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Метеорный поток Персеид - красивейшее зрелище.Метеорный поток Персеид - красивейшее зрелище.Фото: "КП" Архив
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Шоу космического масштаба, входящее в тройку самых зрелищных явлений, которые можно наблюдать с Земли, могут увидеть жители Петербурга. Но при двух условиях: небо будет безоблачным, а сами горожане уедут подальше от мегаполиса - наблюдать метеорный поток Персеид лучше в полной темноте.

- К пяти утра небо над Северной столицей заполнят метеорные потоки Персеиды из хвоста кометы Свифта-Таттла, - цитирует астрономов паблик «Экстренный вызов».

Конечно, шанс увидеть «космические осадки» невелик, ведь метеорологи предсказывают дожди, а значит тучи затянут небеса. Но если повезет, то можно будет загадать пару десятков желаний - по каждому на падающую «звезду».

Лучше всего смотреть за потоком Персеид с лесной опушки, где нет засветки от города. А чтобы видеть все четко, нужно дать глазам привыкнуть к темноте. Но и тогда долго смотреть на небо не стоит - поберегите зрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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