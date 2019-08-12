2019-08-12T19:10:15+03:00
Общество

«Водоканал» Петербурга подготовился к новым ливням

В ближайшие три дня метеорологи обещают сильные осадки
Петр КИБЕР
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"Водоканал" готов к ливням в ближайшие дни."Водоканал" готов к ливням в ближайшие дни.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вторник, среда и четверг, по прогнозу синоптиков, опять могут принести Петербургу дожди и грозы. Помня, что бывает, когда на город выливается больше воды, чем нужно, городской Водоканал» заранее приготовился бороться с потопами.

- В случае превышения нормативных показателей интенсивности дождя на территории Санкт-Петербурга с 12 по 15 августа предприятие выделит до 30 дополнительных аварийных бригад для устранения возможных подтоплений, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Коммунальщики на всякий случай еще раз напоминают горожанам, что ливневая канализация просто не рассчитана на такие «тропические» ливни, которые в последнее время обрушиваются на Северную столицу.

Максимальная пропускная способность - 7,2 миллиметра в час. Если этот предел превышен, то вода будет застаиваться. В зависимости от объема она уйдет в течение получаса. В любом случае аварийные бригады «Водоканала» будут дежурить в проблемных местах. О потопах и запрудах при дожде можно сообщать по номеру: 305-09-09.

ИСТОЧНИК KP.RU

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