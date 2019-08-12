2019-08-12T19:23:04+03:00
Происшествия

Погибшие от взрыва на военном полигоне под Архангельском сотрудники Росатома награждены Орденами Мужества

Трое пострадавших также отмечены наградой
Роман ЛЯЛИН
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Погибших сотрудников Росатома наградили посмертно Фото: adm-sarov.ruПогибших сотрудников Росатома наградили посмертно Фото: adm-sarov.ru
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В закрытом городе Саров попрощались с погибшими во время взрыва на военном полигоне под Архангельском сотрудниками Саровского ядерного центра (входит в Росатом). Напомним, что во время испытаний вооружения произошла детонация и пожар. Пятеро человек погибли. Это разработчик Алексей Вьюшин, ведущий инженер Евгений Коротаев, начальник научно-испытательной группы Вячеслав Липшев, инженер по испытаниям Сергей Пичугин и заместитель начальника научно-испытательного отделения Владислав Яновский. Еще трое разработчиков получили травмы. В основном это переломы. Их имена не сообщаются.

В Росатоме сразу же заявили, что сотрудники будут представлены к наградам. И сейчас президент России уже подписал указ об этом.

- Сергей Кириенко зачитал указ президента России Владимира Путина о награждении восьи сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ Орденами Мужества (пятерых – посмертно), - сообщается на сайте администрации Сарова.

В городе также будет установлен памятник погибшим сотрудникам ядерного центра. Семья выплатят компенсацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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