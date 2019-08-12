2019-08-12T19:31:54+03:00
Происшествия

Спасатели в Киришском районе третий день тушат свалку

Пожарные взбираются на горы мусора в Киришском районе, чтобы остановить огонь
Надежда ДРОЗДОВА
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Пожару на свалке в Ленобласти тушат третьи сутки.Пожару на свалке в Ленобласти тушат третьи сутки.Фото: СОЦСЕТИ
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В субботу, 10 августа, в Киришском районе Ленинградской области загорелась свалка. Спасатели тушат огонь уже третий день.

Сообщение о ЧП на 69-м километре автомобильной дороги «Зуево-Новая Ладога» поступило в дежурную часть в 10:28. Выяснилось, что в указанном месте полыхает городская санкционированная свалка. К месту возгорания приехали три смены пожарно-спасательных частей Ленинградской области и добровольцы из пожарной команды посёлка Глажево. Всего пожар тушат 20 человек и пять единиц техники.

К 20 часам того же дня площадь пожара уменьшилась на 300 квадратных метров. Сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти сообщили:

- По состоянию на 13:00 12 августа площадь уменьшилась до 200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в ведомстве.

В интернете очевидцы делятся фотографиями пожара. и сообщают, что происходит на месте ЧП.

- Спасатели тушат огонь на сильно задымлённой территории.

- Пожарным приходится забираться на горы мусора, чтобы остановить распространение огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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