Спасатели в Киришском районе третий день тушат свалку
В субботу, 10 августа, в Киришском районе Ленинградской области загорелась свалка. Спасатели тушат огонь уже третий день.
Сообщение о ЧП на 69-м километре автомобильной дороги «Зуево-Новая Ладога» поступило в дежурную часть в 10:28. Выяснилось, что в указанном месте полыхает городская санкционированная свалка. К месту возгорания приехали три смены пожарно-спасательных частей Ленинградской области и добровольцы из пожарной команды посёлка Глажево. Всего пожар тушат 20 человек и пять единиц техники.
К 20 часам того же дня площадь пожара уменьшилась на 300 квадратных метров. Сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти сообщили:
- По состоянию на 13:00 12 августа площадь уменьшилась до 200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в ведомстве.
В интернете очевидцы делятся фотографиями пожара. и сообщают, что происходит на месте ЧП.
- Спасатели тушат огонь на сильно задымлённой территории.
- Пожарным приходится забираться на горы мусора, чтобы остановить распространение огня.
ИСТОЧНИК KP.RU