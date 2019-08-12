Автор блога о жизни на ферме из Ленобласти победила в конкурсе «Миссис Россия»

СЕГОДНЯ 19:40 2019-08-12T19:40:45+03:00

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25-летняя фермер из Ленинградской области победила в номинации «Миссис Интернет» на конкурсе «Миссис Россия». Дарья Яковлева из города Сланцы в регионе достаточно известная личность, также девушку хорошо знают и в Сети - благодаря ее блогу о жизни на ферме.

У нее в хозяйстве около 40 коз и овец, есть быки, две сотни кур, два кота и две собаки. Недавно у нее появилась еще и лиса. Обо всем этом Дарья ежедневно рассказывает у себя на страничке в Instagram. На Яковлеву подписано более 90 тысячи человек. Так что неудивительно, что она победила в номинации «Миссис Интернет».

daryasemm Доброе утро у меня не осталось ни одной нормальной фотографии со вчера Вобщем все, завтра финал, я переживаю слегка послезавтра домоооооой . @missismoscowmissisrussia тут можно смотреть конкурс можно меня поддерживать комментариями последний раз, это мне плюс будет , но девчонок других не обижать . Вобщем я вас Хорошего дня

На конкурсе «Миссис Россия» Дарья Яковлева представляла Ленинградскую область. О самом конкурсе девушка писала: «Дни насыщенные, время летит быстро».

Дарья вернулась домой вчера вечером, но девушка уже готова полностью окунуться в фермерскую жизнь: проверить, как себя чувствует лиса, и посмотреть, что выросло в парниках: «Сейчас зайду, а там арбузы висят!».

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ИСТОЧНИК KP.RU