Автор блога о жизни на ферме из Ленобласти победила в конкурсе «Миссис Россия»
25-летняя фермер из Ленинградской области победила в номинации «Миссис Интернет» на конкурсе «Миссис Россия». Дарья Яковлева из города Сланцы в регионе достаточно известная личность, также девушку хорошо знают и в Сети - благодаря ее блогу о жизни на ферме.
У нее в хозяйстве около 40 коз и овец, есть быки, две сотни кур, два кота и две собаки. Недавно у нее появилась еще и лиса. Обо всем этом Дарья ежедневно рассказывает у себя на страничке в Instagram. На Яковлеву подписано более 90 тысячи человек. Так что неудивительно, что она победила в номинации «Миссис Интернет».
На конкурсе «Миссис Россия» Дарья Яковлева представляла Ленинградскую область. О самом конкурсе девушка писала: «Дни насыщенные, время летит быстро».
Дарья вернулась домой вчера вечером, но девушка уже готова полностью окунуться в фермерскую жизнь: проверить, как себя чувствует лиса, и посмотреть, что выросло в парниках: «Сейчас зайду, а там арбузы висят!».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Если это победительница, то как выглядят остальные?": итоги "Миссис Россия 2019" возмутили звезд и блогеров
Самая красивая замужняя женщина страны шокировала интернет-пользователей (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU