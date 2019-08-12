Жильцы дома Довлатова на улице Рубинштейна выступили против фестиваля памяти писателя

СЕГОДНЯ 19:51 2019-08-12T19:56:09+03:00

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Жители улицы Рубинштейна продолжают бороться за свое спокойствие. После выступлений против участников юридического форума и фестиваля комиков, с недовольством местных обитателей столкнулись организаторы фестиваля «День Д». Праздник ежегодно проводился на Рубинштейна, ведь место для поклонников творчества Сергея Донатовича культовое – здесь автор «Заповедника» и «Чемодана» жил до эмиграции в Америку. Однако для жильцов это не аргумент.

- У нас форс-мажор: жители дома Довлатова на Рубинштейна, 23 не дают нам согласие на проведение фестиваля, - сообщили организаторы вечером 12 августа. - Поэтому мы в экстренном режиме ищем запасной вариант.

Как возможное место для переезда петербуржцы рассматривают Щербаков переулок, включая сквер Маневича или парковку у торгового комплекса на Рубинштейна. Планируется, что фестиваль пройдет с 31 августа до 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU