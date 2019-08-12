2019-08-12T19:56:09+03:00
Общество

Жильцы дома Довлатова на улице Рубинштейна выступили против фестиваля памяти писателя

«День Д» пройдет в Петербурге с 31 августа до 2 сентября
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фестиваль стал для Петербурга традицией.Фестиваль стал для Петербурга традицией.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА
Изменить размер текста:

Жители улицы Рубинштейна продолжают бороться за свое спокойствие. После выступлений против участников юридического форума и фестиваля комиков, с недовольством местных обитателей столкнулись организаторы фестиваля «День Д». Праздник ежегодно проводился на Рубинштейна, ведь место для поклонников творчества Сергея Донатовича культовое – здесь автор «Заповедника» и «Чемодана» жил до эмиграции в Америку. Однако для жильцов это не аргумент.

- У нас форс-мажор: жители дома Довлатова на Рубинштейна, 23 не дают нам согласие на проведение фестиваля, - сообщили организаторы вечером 12 августа. - Поэтому мы в экстренном режиме ищем запасной вариант.

Как возможное место для переезда петербуржцы рассматривают Щербаков переулок, включая сквер Маневича или парковку у торгового комплекса на Рубинштейна. Планируется, что фестиваль пройдет с 31 августа до 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
Автор блога о жизни на ферме из Ленобласти победила в конкурсе «Миссис Россия»
Спасатели в Киришском районе третий день тушат свалку
Погибшие от взрыва на военном полигоне под Архангельском сотрудники Росатома награждены Орденами Мужества
«Водоканал» Петербурга подготовился к новым ливням
В ночь на вторник над Петербургом пройдет звездный дождь
Трамвай «Чижик» могут продлить до Всеволожска
В Кингисеппском районе сменили главу администрации
Петербуржцев спросят от применении реагентов зимой
Теперь официально: Лука Джорждевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Школьники из Петербурга отправятся на Северный полюс в честь 60-летия «Атомфлота»
Автомобиль «прилег» на тротуар после ДТП на севере Петербурга
Осуждаем но не вмешиваемся: Детский омбудсмен о скандале с жестким крещением младенца в Гатчине
Подготовка к новому отопительному сезону начата: «Газпром теплоэнерго Вологда» проводит ремонтную кампанию
«Похоже, Фотий в семинарии не учился»: Дьякон Андрей Кураев осудил скандальное крещение малыша в Гатчине
В Авиагородке иномарка сбила гулявшего во дворе 6-летнего мальчика
Опубликованы фото погибших при взрыве под Архангельском атомщиков
Житель Ленобласти пойдет под суд за то, что не признался в двойном гражданстве
В Зеленогорске при замене прав поймали находящегося в розыске уроженца Ставрополья
Малком отреагировал на слухи о расизме и контракте с «Зенитом»
Пьяный парень избил трех медиков «скорой» в Петербурге, которые оказывали ему помощь
«Мать закатила истерику со скуки»: Священник, травмировавший малыша во время крещения в Гатчине, прокомментировал скандальный обряд
В Петербурге покажут обновленный памятник Гранину
В Карелии разыскивают обладателя лотерейного билета, выигравшего квартиру в Москве и 10 миллионов рублей
Гости из Средней Азии украли «Венеру Парнасскую»