В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару

12 Авг. 20:38 2019-08-12T20:38:21+03:00

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Спустя девять лет разговоров и согласований в Петербурге появится памятник музыканту Виктору Цою. Бронзовый монумент будет напоминать о группе «Кино» в сквере на улице Танкиста Хрустицкого. Работы по монтажу завершатся до конца августа. Однако поклонники ждут трехметровую статую со дня на день.15 августа исполняется 29 лет со дня смерти культового музыканта.

Днем 12 августа местные жители рассказали, что на согласованном участке появился новый объект.

- Сегодня в сквере на проспекте Ветеранов, где будет памятник Виктору Цою, установили гитару, - рассказал петербуржец Вячеслав Моложин. - Видимо, место для цветов-букетов. А гитара хорошо вписалась - с оградкой из нот сочетается!

Также он добавил, что монтаж в сквере продолжается. По словам рабочих, трехметрового Цоя установят, но «позже».

ИСТОЧНИК KP.RU