«Внимание всем»: В Петербурге завоют сирены и заголосят громкоговорители

12 Авг. 21:15 2019-08-12T21:18:52+03:00

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Днем 21 августа на улицах Петербурга будет шумнее обычного. В течение нескольких минут во всех районах города заголосят сирены, громкоговорители и другая аппаратура. Но паниковать не стоит. Системы оповещения населения включат для плановой проверки.

Как сообщает «Городской мониторинговый центр», оборудование завоет в 11.30. Жителей предупредят, что началась комплексная проверка. Затем прозвучит сигнал «Внимание всем!». Также задействуют радиостанции и телеканалы. Эфир прервут для передачи сообщения.

- Это позволит проверить исправность и готовность аппаратуры, каналов связи и оборудования к оповещению населения об опасностях, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в полном объеме, - объяснили в «Мониторинговом центре».

Продлится проверка не больше десяти минут. Уже в 11.40 сирены стихнут.

ИСТОЧНИК KP.RU