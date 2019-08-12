В Ленобласти будут судить бабушку, потерявшую во время пожара внука

12 Авг. 22:05 2019-08-12T22:05:40+03:00

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Трагедия в городе Луга Ленинградской области произошла в феврале 2019 года. В гости к местной жительнице привели ее внука. Пока ребенок играл, 57-летняя женщина решила добежать до магазина. Малыш остался дома один.

- 3-летний ребенок находился дома без присмотра старших и поджег картонную коробку, в результате чего в квартире начался пожар, - рассказали в Следственном комитете по Ленинградской области.

Когда женщина вернулась с покупками, в доме уже полыхал огонь. На место ЧП прибыли спасатели. На скорой мальчика доставили в одну из городских больниц. Он скончался в тот же день. Причиной стало отравление угарным газом. После этого в отношении бабушки возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- Расследование дела завершено, - сообщили в ведомстве вечером 12 августа. - Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU