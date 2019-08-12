2019-08-12T23:43:52+03:00
Общество

«Смерч» над трассой «Сортавала» испугал петербуржцев

Видео «аномалии» поделились в соцсетях очевидцы
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
В небе появилось нечто похожее на смерч. Фото: скриншот видео.В небе появилось нечто похожее на смерч. Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

После ясных и даже, местами, солнечных выходных в Петербург вернулись дожди. Вечером 12 августа в городе прошел ливень. Однако в социальных сетях обсуждают природное явление куда страшнее. Видео «аномалии» поделились очевидцы.

- Над Новоприозерском шоссе, оно же трасса Сортавала, гроза, дождь стеной и вот такая штука, - написал Василий Зырянов.

Мужчина заснял, как на горизонте виднеется нечто похожее на смерч.

- Как страшно! Жуть какая! – отреагировали пользователи и посоветовали водителю держаться подальше от вихря.

Также некоторые пользователи предположили, что страшный «смерч» - это всего лишь туча необычной формы.

Тем временем предупреждений об опасных природных явлениях в Петербурге не поступало. Ни о каком урагане и речи быть не может. По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологиии мониторингу окружающей среды, скорость ветра достигает двух метров в секунду.

"Смерч" над трассой в Петербурге..Источник: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте"/Василий Зырянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24