«Смерч» над трассой «Сортавала» испугал петербуржцев
После ясных и даже, местами, солнечных выходных в Петербург вернулись дожди. Вечером 12 августа в городе прошел ливень. Однако в социальных сетях обсуждают природное явление куда страшнее. Видео «аномалии» поделились очевидцы.
- Над Новоприозерском шоссе, оно же трасса Сортавала, гроза, дождь стеной и вот такая штука, - написал Василий Зырянов.
Мужчина заснял, как на горизонте виднеется нечто похожее на смерч.
- Как страшно! Жуть какая! – отреагировали пользователи и посоветовали водителю держаться подальше от вихря.
Также некоторые пользователи предположили, что страшный «смерч» - это всего лишь туча необычной формы.
Тем временем предупреждений об опасных природных явлениях в Петербурге не поступало. Ни о каком урагане и речи быть не может. По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологиии мониторингу окружающей среды, скорость ветра достигает двух метров в секунду.
"Смерч" над трассой в Петербурге..Источник: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте"/Василий Зырянов.
ИСТОЧНИК KP.RU