«Смерч» над трассой «Сортавала» испугал петербуржцев

12 Авг. 23:40 2019-08-12T23:43:52+03:00

В небе появилось нечто похожее на смерч. Фото: скриншот видео.

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После ясных и даже, местами, солнечных выходных в Петербург вернулись дожди. Вечером 12 августа в городе прошел ливень. Однако в социальных сетях обсуждают природное явление куда страшнее. Видео «аномалии» поделились очевидцы.

- Над Новоприозерском шоссе, оно же трасса Сортавала, гроза, дождь стеной и вот такая штука, - написал Василий Зырянов.

Мужчина заснял, как на горизонте виднеется нечто похожее на смерч.

- Как страшно! Жуть какая! – отреагировали пользователи и посоветовали водителю держаться подальше от вихря.

Также некоторые пользователи предположили, что страшный «смерч» - это всего лишь туча необычной формы.

Тем временем предупреждений об опасных природных явлениях в Петербурге не поступало. Ни о каком урагане и речи быть не может. По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологиии мониторингу окружающей среды, скорость ветра достигает двух метров в секунду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/725570" frameborder="0"></iframe> "Смерч" над трассой в Петербурге..Источник: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте"/Василий Зырянов.

ИСТОЧНИК KP.RU