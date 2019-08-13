2019-08-13T00:25:23+03:00
Происшествия

На КАД в районе Дамбы рыбак скончался под колесами автомобиля своей дочери

Мужчина собирался сесть в автомобиль, но произошло ДТП
Маргарита РЕПИНА
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Мужчина скончался на месте ДТП. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Мужчина скончался на месте ДТП. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
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Смертельная авария произошла вечером 12 августа в Кронштадтском районе Петербурга. На 118-м км КАД 38-летний водитель «Ситроен Берлинго» наехал на остановившуюся в правом ряду «Ладу». За рулем машины находилась женщина 1990 года рождения. По информации отдела пропаганды УГИБДД, она затормозила, чтобы подобрать с обочины пешехода.

- После удара «Лада» наехала на мужчину, который стоял рядом с автомобилем, - уточнили в ведомстве. – От полученных травм гражданин 1968 года рождения скончался на месте.

По словам очевидцев, погибший мужчина был рыбаком. Они рассказали, что в том месте часто встречают людей с удочками и снастями.

- Он погиб на глазах у жены и дочери. Он как раз садился к ним в автомобиль, когда сзади влетел «Ситроен», - поделились свидетели аварии в соцсетях.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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