2019-08-13T08:00:17+03:00
Общество

Погода 13 августа в Петербурге: Тепло, местами дождь

Под конец лета в Северной столице немного распогодилось
Лилия КОЗЛОВА
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Во вторник, 13 августа, в Петербурге тепло и пасмурноВо вторник, 13 августа, в Петербурге тепло и пасмурноФото: Артем КИЛЬКИН
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Лето 2019 года, конечно, нельзя будет назвать самым холодным и дождливым в истории Санкт-Петербурга, но и солнечными днями оно не особо балует. Во вторник, 13 августа, в Северной столице немного распогодится. Температура воздуха перевалит за 20 градусов тепла, а кратковременные дожди не успеют надоесть своей назойливостью. В любом случае, зонт в городе на Неве надо иметь с собой всегда.

- 13 августа в Петербурге облачно, днем с прояснениями. Ночью во многих районах пролил сильный дождь, днем местами пройдет кратковременный. Ветер слабый и теплый, южный. Температура воздуха ночью держалась на отметке плюс 14-16 градусов, днем прогреется до плюс 20-22 градусов по Цельсия, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Такая теплая погода с периодическими освежающими дождями простоит в городе еще ближайшие дни. В среду в Петербурге днем могут пройти грозы. К четвергу, 15 августа, поднимется сильный ветер и посмотрим, принесет ли он нам какие-нибудь перемены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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