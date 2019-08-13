За утро три автомобиля «намотались» на столбы в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:38 2019-08-13T08:39:38+03:00

Такси, каршеринг и легковушка врезались утром 13 августа в столбы в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Утро начинается не с кофе, а с какой-то трагической силы притяжения. За первые часы вторника, 13 августа, в Санкт-Петербурге уже три автомобиля разбились об столбы на пустых дорогах города. Среди них каршеринг, «облюбовавший» фонарь в Московском районе, а также две машины: на Индустриальном проспекте и Курортном районе.

- Не везет. На Индустриальном проспекте, за магазином «Сатурн», водитель такси «Везет» влете в столб, - сообщили очевидцы в соцсети.

Невезучее такси врезалось в столб на Индустриальном проспектеФото: СОЦСЕТИ

К тому моменту, как прохожие заметили автомобиль, «обнимающий» опору, в ней уже никого не было. Поэтому судьба водителя и, возможно, пассажира, не известны.

Также остается пока загадкой дальнейшая судьба клиента каршеринга, который «прислонив» к столбу автомобиль сервиса, благополучно его покинул. Брошенную машину обнаружили прохожие утром на пересечении Космонавтов и Орджоникидзе в Московском районе Петербурга.

Водитель каршеринга завершил аренду в столбФото: СОЦСЕТИ

Еще один столб, остановивший автомобиль этим утром, находится между Зеленогороском и поселком Комарово. Судя по словам свидетелей, сильно пострадавших в этом ДТП нет.

Между Зеленогорском и поселком Комарово утром 13 августа автомобиль снес столб.

ИСТОЧНИК KP.RU