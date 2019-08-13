2019-08-13T08:39:38+03:00
Происшествия

За утро три автомобиля «намотались» на столбы в Петербурге

Среди них, брошенный каршеринг [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Такси, каршеринг и легковушка врезались утром 13 августа в столбы в ПетербургеТакси, каршеринг и легковушка врезались утром 13 августа в столбы в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Утро начинается не с кофе, а с какой-то трагической силы притяжения. За первые часы вторника, 13 августа, в Санкт-Петербурге уже три автомобиля разбились об столбы на пустых дорогах города. Среди них каршеринг, «облюбовавший» фонарь в Московском районе, а также две машины: на Индустриальном проспекте и Курортном районе.

- Не везет. На Индустриальном проспекте, за магазином «Сатурн», водитель такси «Везет» влете в столб, - сообщили очевидцы в соцсети.

Невезучее такси врезалось в столб на Индустриальном проспекте Фото: СОЦСЕТИ

Невезучее такси врезалось в столб на Индустриальном проспектеФото: СОЦСЕТИ

К тому моменту, как прохожие заметили автомобиль, «обнимающий» опору, в ней уже никого не было. Поэтому судьба водителя и, возможно, пассажира, не известны.

Также остается пока загадкой дальнейшая судьба клиента каршеринга, который «прислонив» к столбу автомобиль сервиса, благополучно его покинул. Брошенную машину обнаружили прохожие утром на пересечении Космонавтов и Орджоникидзе в Московском районе Петербурга.

Водитель каршеринга завершил аренду в столб Фото: СОЦСЕТИ

Водитель каршеринга завершил аренду в столбФото: СОЦСЕТИ

Еще один столб, остановивший автомобиль этим утром, находится между Зеленогороском и поселком Комарово. Судя по словам свидетелей, сильно пострадавших в этом ДТП нет.

Между Зеленогорском и поселком Комарово утром 13 августа автомобиль снес столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три парня напали на мигранта в Выборгском районе, добивали ногами по голове
Погода 13 августа в Петербурге: Тепло, местами дождь
На КАД в районе Дамбы рыбак скончался под колесами автомобиля своей дочери
«Смерч» над трассой «Сортавала» испугал петербуржцев
В Петербурге снесли автосервис и несколько торговых павильонов
В Ленобласти будут судить бабушку, потерявшую во время пожара внука
«Внимание всем»: В Петербурге завоют сирены и заголосят громкоговорители
В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
Жильцы дома Довлатова на улице Рубинштейна выступили против фестиваля памяти писателя
Автор блога о жизни на ферме из Ленобласти победила в конкурсе «Миссис Россия»
Спасатели в Киришском районе третий день тушат свалку
Погибшие от взрыва на военном полигоне под Архангельском сотрудники Росатома награждены Орденами Мужества
«Водоканал» Петербурга подготовился к новым ливням