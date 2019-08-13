2019-08-13T09:20:38+03:00
Происшествия

Три парня напали на мигранта в Выборгском районе, добивали ногами по голове

Изувечив мужчину, подростки сбежали [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Трое подростков избили мужчину на севере ПетербургаТрое подростков избили мужчину на севере ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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На севере Санкт-Петербурга трое совсем молодых парней, видимо, не знают, куда деть энергию, накопившуюся за лето. Накануне вечером, 12 августа, во дворах рядом с домом 32, корпус 1, по улице Есенина в Выборгском районе города, подростки напали на мигранта и избили его. Изувечив человека, они просто сбежали с места.

- Ногой по голове лежачего добивал парень в панаме, который бежит впереди на фото, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Избив человека ногами, они просто сбежали с места Фото: СОЦСЕТИ

Избив человека ногами, они просто сбежали с местаФото: СОЦСЕТИ

Подростки напали на мужчину около восьми часов вечера. По какой именно причине, не известно. Однако свидетели драки рассказывают, что мотивы у ребят были исключительно хулиганские.

После того, как «детки» сбежали, прохожие помогли подняться мужчине с разбитым в крови лицом. Вызвали скорую помощь. По словам свидетелей, на подростков собираются писать заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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